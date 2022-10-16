Резников заключил соглашение с Францией в сфере безопасности и обороны
19:15 13 октября Киев, Украина
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг, 13 октября, подписали Соглашение о предоставлении Украине грантов в секторе безопасности и обороны.
Об том сообщает Минобороны Украины.
"Соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил глава Минобороны Алексей Резников.
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