Резников заключил соглашение с Францией в сфере безопасности и обороны



Об том сообщает Минобороны Украины.

"Соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил глава Минобороны Алексей Резников.