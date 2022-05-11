Резников сообщил дату очередного заседания ТКГ

“На уровне политических советников идут консультации (по обмену военнопленными — ред.). И, соответственно, министров иностранных дел (стран — ред.) „Нормандского формата“. И надеемся на встречу лидеров нормандского формата в Берлине. 16-го числа (декабря — ред.) Будет следующее заседание Трехсторонней контактной группы, которому будет предшествовать заседание 15-го числа гуманитарной подгруппы. Мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания групп и просим, и обращаемся. Мы не оставляем надежды, но сегодня дать надежду, что мы сделаем это до конца года не можем”, — отметил Резников.