Резников сообщил, что у ВСУ нет проблем с амуницией или с зимней формой

Вооруженные силы Украины не имеют никаких проблем с выплатой средств, а также с амуницией или с зимней формой.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 14 октября.
По его словам, в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форму начнут передавать в тыловые части.
Резников также напомнил, что Минобороны обеспечило полностью летнюю форму. В частности, на складах на сегодняшний день лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. Это касается и поставок зимней формы.
Резников также напомнил, что Минобороны обеспечило полностью летнюю форму. В частности, на складах на сегодняшний день лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. Это касается и поставок зимней формы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии