Резников сообщил, что у ВСУ нет проблем с амуницией или с зимней формой

19:51 14 октября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины не имеют никаких проблем с выплатой средств, а также с амуницией или с зимней формой.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 14 октября.

"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", - подчеркнул он.

По его словам, в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форму начнут передавать в тыловые части.



Резников также напомнил, что Минобороны обеспечило полностью летнюю форму. В частности, на складах на сегодняшний день лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. Это касается и поставок зимней формы.