Резников сообщил, что Россия готовит ряд провокаций, чтобы втянуть в войну Беларусь

16:12 11 Март Киев, Украина

Согласно имеющейся информации, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь , находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", - сказал Резников.

Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", - заявил глава Минобороны

За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.