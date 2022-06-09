Резников рассказал, в чем нуждаются ВСУ для противостояния рф

13:02 09 июня Киев, Украина

Поставка западного вооружения в Украину продолжается, но этого все еще недостаточно.

 
В чем именно нуждаются ВСУ для противостояния российским оккупантам, рассказал глава Минобороны Алексей Резников в четверг, 9 июня.
 
"Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от россии... Поэтому мы подчеркиваем – Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро", - заявил он.
 
Резников назвал цели Украины в вооружении:
  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

  • обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

  • договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя;

  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием;

  • получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

"Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польше, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло", - написал министр обороны.
 
Также он сообщил, что украинские военные проходят подготовку использования уже полученных вооружений.
 
"Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся управлять ими... Учеба по некоторым позициям началась еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных", - сообщил Резников.