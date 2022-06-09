Резников рассказал, в чем нуждаются ВСУ для противостояния рф

13:02 09 июня Киев, Украина

Поставка западного вооружения в Украину продолжается, но этого все еще недостаточно.

В чем именно нуждаются ВСУ для противостояния российским оккупантам, рассказал глава Минобороны Алексей Резников в четверг, 9 июня.

"Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от россии... Поэтому мы подчеркиваем – Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро", - заявил он.

Резников назвал цели Украины в вооружении:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;





обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;





договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя;





привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием;





получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.





"Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польше, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло", - написал министр обороны.

Также он сообщил, что украинские военные проходят подготовку использования уже полученных вооружений.