Резников рассказал, в чем нуждаются ВСУ для противостояния рф

Поставка западного вооружения в Украину продолжается, но этого все еще недостаточно.
В чем именно нуждаются ВСУ для противостояния российским оккупантам, рассказал глава Минобороны Алексей Резников в четверг, 9 июня.
Резников назвал цели Украины в вооружении:
- получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
- обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;
- договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя;
- привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием;
- получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.
Также он сообщил, что украинские военные проходят подготовку использования уже полученных вооружений.
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