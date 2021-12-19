Резников рассказал, почему Украина до сих пор не в составе НАТО

11:31 03 Декабрь Киев, Украина

Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Однако в Альянсе нет согласия на этот счет, сообщил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.

«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Это политическое решение всех стран Североатлантического союза. Вы знаете, что в Альянсе нет согласия на этот счет. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики don't provoke Russia (не провоцируйте Россию, – ред.)», – отметил Резников.

По его словам, сама Украина должна быть готова к вступлению в НАТО.

"Но нам нужно не ждать и быть готовыми к вступлению де-факто, а де-юре состоится тогда, когда будет наш с вами день", - подчеркнул министр.