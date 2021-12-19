Резников рассказал о рисках, которые несет СП-2 для Украины

При запуске российско-немецкого коммерческого проекта "Северный поток-2", Украина может понести многомиллиардные потери.
Об этом написал в статье для The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.
"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.
Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".
"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.
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