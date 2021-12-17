17:26 07 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация завезла на территорию Крымского полуострова минимум полмиллиона россиян, с целью размытия этнического состав населения.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников

Конечно же, такие действия являются незаконными и нарушают правила пересечения украинской границы. Но русских оттуда можно выдворить, ведь легально въехать в Крым можно только через административную границу, которая находится между Херсонской областью и Крымом. Есть три официальных легальных КПВВ — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

«Все остальные, кто попал каким-то другим способом — это все нарушители правил и режима въезда на территорию страны. А это, в свою очередь, означает, что они подлежат выдворению. Это абсолютно известная административная процедура в мире, это не украинское изобретение. Эта процедура применяется в каждой цивилизованной стране — выдворение людей, которые незаконно попали на территорию страны. Они будут все выдворены без каких-либо прав на компенсацию или еще что-то», — пояснил Резников.

Также Резников отметил, что Российская Федерация выдала почти 400 тысяч своих паспортов на территории двух областей ОРДЛО , это свидетельствует о том, что Кремль не намерен договариваться с Украиной на нормальных человеческих и межгосударственных началах.

«Власти РФ максимально усложняют условия для урегулирования конфликта на Востоке Украины, стремятся закрепить свои позиции и заставить нас быть сговорчивее. Оккупанты делают так, чтобы фактор российских паспортов всегда оставался неким троянским конем для Украины. Абсолютно коварный, но понятный план.», — отметил Резников.

Существенных результатов на переговорах можно достичь при более активном участии стратегического партнера Украины - Соединенных Штатов.



Привлечение США изменит расстановку сил на шахматной доске, появление мощных фигур эффективно улучшит атмосферу переговоров. Но окончательное решение о прекращения войны могут принять только лидеры стран, поэтому без участия в этом процессе главы страны-агрессора не обойтись.