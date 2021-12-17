Резников рассказал о колонизации Крыма русскими

Российская Федерация завезла на территорию Крымского полуострова минимум полмиллиона россиян, с целью размытия этнического состав населения.
Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Конечно же, такие действия являются незаконными и нарушают правила пересечения украинской границы. Но русских оттуда можно выдворить, ведь легально въехать в Крым можно только через административную границу, которая находится между Херсонской областью и Крымом. Есть три официальных легальных КПВВ — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».
Также Резников отметил, что Российская Федерация выдала почти 400 тысяч своих паспортов на территории двух областей ОРДЛО, это свидетельствует о том, что Кремль не намерен договариваться с Украиной на нормальных человеческих и межгосударственных началах.
Существенных результатов на переговорах можно достичь при более активном участии стратегического партнера Украины - Соединенных Штатов.
Привлечение США изменит расстановку сил на шахматной доске, появление мощных фигур эффективно улучшит атмосферу переговоров. Но окончательное решение о прекращения войны могут принять только лидеры стран, поэтому без участия в этом процессе главы страны-агрессора не обойтись.
Привлечение США изменит расстановку сил на шахматной доске, появление мощных фигур эффективно улучшит атмосферу переговоров. Но окончательное решение о прекращения войны могут принять только лидеры стран, поэтому без участия в этом процессе главы страны-агрессора не обойтись.
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