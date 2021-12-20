Резников: рано говорить о срыве перемирия

С момента перемирия на Донбассе несколько раз происходила перестрелка. Но не нужно расценивать это, как "нарушение перемирия", для начала необходимо провести расследование и только при участии представителей ОБСЕ
Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников
Резников пояснил, что выстрелы как раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злоумышленное нарушение". "Если это ошибка, случайность, - тогда объяснение этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленному, я надеюсь, полноценному составу СЦКК", - отметил он.
Вице-премьер пока оптимистично смотрит на ситуацию и считает, что остается шанс на достижение перемирия, но при этом он подчеркнул, что если будут не случайные, единичные нарушения режима тишины, а реальная агрессия, нарушающая согласованные в рамках ТКГ дополнительные меры, то украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны. Он напомнил, что в ней четко сказано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий.
Резников также отметил, что уже примерно год ведутся переговоры в разных вариациях, в том числе на группе по безопасности ТКГ, о том, что все предыдущие случаи перемирия не срабатывали, нужно было проанализировать причины и постараться найти способы уменьшения рисков.
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