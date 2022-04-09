Резников: после слияния РФ и Беларуси ни о каком Минске для переговоров ТКГ речи быть не может

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас сосредоточен на закрытии собственных границ, в ближайшем будущем, по указке Владимира Путина, будет закрыта и граница с Украиной. Поэтому для встречи ТКГ стоит экстренно искать новую площадку.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Украина не только не признает Александра Лукашенко как президента Беларуси, но и не имеет доверия к властям этой страны.
Об этом он заявил в контексте разговора о смене площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Вице-премьер добавил, что Вильнюс, как и Варшава, может не устроить РФ, Казахстан как площадка для переговоров логистически неудобен.
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