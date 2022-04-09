Резников: после слияния РФ и Беларуси ни о каком Минске для переговоров ТКГ речи быть не может

14:08 11 июля Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас сосредоточен на закрытии собственных границ, в ближайшем будущем, по указке Владимира Путина, будет закрыта и граница с Украиной. Поэтому для встречи ТКГ стоит экстренно искать новую площадку.



Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

Украина не только не признает Александра Лукашенко как президента Беларуси, но и не имеет доверия к властям этой страны.

"Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять", – сказал Резников.

Об этом он заявил в контексте разговора о смене площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия. [...] Поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю. Это может быть от Вены до Хельсинки и Женевы. Нужно понимать, что россияне должны согласиться на этот город", – отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что Вильнюс, как и Варшава, может не устроить РФ, Казахстан как площадка для переговоров логистически неудобен.