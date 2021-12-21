Резников посетил Нагорный Карабах

07:59 15 Апрель Киев, Украина

Украина поддерживала и будет поддерживать Азербайджан , такое заявление сделал Вице-премьер-министр Алексей Резников во время визита в возвращенный Азербайджаном город Агдам в Нагорном Карабахе.

"Уверен, что следующая наша встреча будет иметь совершенно другой фон. Жду новой встречи в новом Агдаме. Я поздравляю вас. Вы находитесь на освобожденной земле, и я у вас в гостях. Цель моей поездки с делегацией - предложить руку помощи Азербайджану в восстановлении территорий, а также поделиться опытом", - сказал Резников.

Он добавил, что Азербайджан является другом и партнером Украины.



По словам вице-премьер-министра, Киев поддерживал и будет поддерживать Азербайджан, уважая его территориальную целостность.