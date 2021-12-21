Резников посетил Нагорный Карабах
07:59 15 Апрель Киев, Украина
Украина поддерживала и будет поддерживать Азербайджан
, такое заявление сделал Вице-премьер-министр Алексей Резников
во время визита в возвращенный Азербайджаном город Агдам в Нагорном Карабахе.
"Уверен, что следующая наша встреча будет иметь совершенно другой фон. Жду новой встречи в новом Агдаме. Я поздравляю вас. Вы находитесь на освобожденной земле, и я у вас в гостях. Цель моей поездки с делегацией - предложить руку помощи Азербайджану в восстановлении территорий, а также поделиться опытом", - сказал Резников.
Он добавил, что Азербайджан является другом и партнером Украины.
По словам вице-премьер-министра, Киев поддерживал и будет поддерживать Азербайджан, уважая его территориальную целостность.
"Считаем, что никто не вправе менять границы, которые установлены и признаны на международном уровне. Мы всегда будем на вашей стороне. Считаем, что на сегодняшний день у нас есть направления для взаимодействия и партнерства", - подчеркнул Резников.
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