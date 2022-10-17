Резников подвел итоги полугода работы формата "Рамштайн"

16:43 17 октября Киев, Украина





Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Алексей



По словам министра, в ходе обсуждения фактически отсутствовала тема псевдореферендумов, которые имитировала россия на временно захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что "этот фарс никто не воспринял всерьез". По результатам полугода работы формата "Рамштайн" Украина получила от стран-партнеров сотни единиц современного оружия и техники, а также надеется на сдвиги в вопросах предоставления авиации и танков.Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Алексей Резников по результатам шестой встречи стран-партнеров Украины.По словам министра, в ходе обсуждения фактически отсутствовала тема псевдореферендумов, которые имитировала россия на временно захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что "этот фарс никто не воспринял всерьез".

"Эти "референдумы" никоим образом не поколебали готовность партнеров поддерживать шаги по освобождению нашей земли и выход на международно признанные границы Украины. Разве что усилили восприятие кремля как сборища международных преступников", — подчеркнул Резников.

При этом чиновник предложил коллегам оценить путь, который удалось пройти Украине вместе с партнерами за полгода существования формата "Рамштайн". Он напомнил, что по результатам предыдущих пяти встреч Украина уже получила:

первую из четырех систем ПВО IRIS-T, уже защищающую украинское небо;

несколько десятков систем MLRS трех видов (M142, HIMARS, M270, Mars II);

сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (М777, FH70, PzH 2000, М109, Krab, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119);

сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan);

сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);

сотни минометов;

тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе Javelin, NLAW, MILAN, TOW, BILL, Hellfire);

Более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);

десятки радаров разных типов;

десятки БПЛА;

противорадарные ракеты HARM;

противокорабельные системы Harpoon;

тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

"Это огромная, неоценимая помощь. Вскоре ожидаем поставку первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой", - добавил Резников.

Он добавил, что также тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах Украины. Среди других достижений Резников выделил внедрение логистической системы НАТО LOGFAS, реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО, овладение украинскими военными свыше 300 стандартов Североатлантического альянса.

"Мы осуществляем одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий", - подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что сейчас Украина ожидает поставок дополнительных ракет для системы ПВО и ПРО из Великобритании и Нидерландов, предоставления Францией ЗРК Crotale, а также другое оружие и технику из стран-партнеров. Кроме того, он надеется на сдвиги в вопросе предоставления Украине современной авиации и танков, а также вступления Украины в НАТО.



Алексей Резников рассказал, что по итогам шестого "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.