Резников подвел итоги исторической встречи на авиабазе США Рамштайн

На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной Консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран.
Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал о некоторых деталях встречи, назвав ее беспрецедентным событием.
Главные тезисы главы Минобороны:
🔻 Рассмотрены три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить оборону Украины с учетом стратегических вызовов.
🔻 Создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе, и в рамках которой раз в месяц будут «сверяться часы» с партнерами.
🔻 Произошли тектонические сдвиги на уровне философии. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм. Речь шла не только о поставках оружия и боеприпасах. Много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах.
🔻 В общем, «переход», «transition» – это ключевое слово встречи в Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе.
🔻 Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах.
🔻 Общий вывод по итогам собрания на базе Рамштайн – речь идет о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы.
🔻 Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Мы должны выдержать. И мы выдержим! Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы.
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