Резников подвел итоги исторической встречи на авиабазе США Рамштайн

19:47 27 апреля Киев, Украина

На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной Консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран.

"Это настоящая коалиция, цель которой – не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну", – написал Резников.

Главные тезисы главы Минобороны: