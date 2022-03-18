Резников: ответственность за гуманитарные потребности Крыма, в частности нехватку воды, несет РФ

После незаконной оккупации украинского полуострова, вопрос с пресной водой в Крыму кажется неразрешимым. Всю юридическую ответственность за возникшие в связи с нехваткой воды проблемы, несет государство-оккупант. Украина же, в свою очередь, никаких переговоров по данным вопросам вести не намерена до момента полной деоккупации полуострова.
Об этом сегодня в ходе Специального Киевского форума по безопасности сказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.
Резников напомнил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России.
Он напомнил, что по всем существующим международным законам ответственность за гуманитарные потребности Крыма несет государство-оккупант, а именно – Россия.
"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", – подчеркнул вице-премьер.
"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.
Резников напомнил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России.
Он напомнил, что по всем существующим международным законам ответственность за гуманитарные потребности Крыма несет государство-оккупант, а именно – Россия.
"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", – подчеркнул вице-премьер.
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