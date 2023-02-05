Резников обнародовал российское "оружие" против ударов HIMARS

07:55 05 февраля Киев, Украина

Российские военные пытались защищаться от ударов ВСУ из дальнобойных пусковых установок HIMARS уголковыми отражателями. Об этом в субботу, 4 января, сообщил министр обороны Алексей Резников, опубликовав соответствующее фото в Twitter.

"Это военный уголковой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от... HIMARS", - написал министр.

Резников добавил, что российско-украинская война – это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.

Напомним, в субботу Резников также анонсировал поступление в Украину значительного количества современных западных танков.

На днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 стран-участниц. В первой волне помощи от западных союзников Украина получит 120-140 современных танков.