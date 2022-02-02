Резников о скандале с «инспекцией» боевиков на позициях ВСУ

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что договоренность о проведении инспекции на украинских позициях является мифом.
«Это не правда. Даже об этом не могло быть и речи. Речь шла о том, что нас обвинила Российская Федерация в том, что мы якобы нарушаем режим прекращения огня, потому что наши военные копают траншею. Якобы в городе Шумы 25 метров перекопали украинские военные к противнику», – подчеркнул Резников.
При этом сторона ОБСЕ сообщила, что такого нарушения зафиксировано не было, к тому же, работы там проводились до 5 июля.
«Но Российская Федерация говорила, что это не имеет значения, что говорят СММ ОБСЕ, мы это ставим под сомнение, так давайте это проверять. Но речь об этой траншеи - она находится в «серой зоне», она не находится на позиция украинских войск», – сказал Резников.
По его словам, речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау. «Речь не шла о посещении боевых позиций украинских сил. Поэтому ни о какой инспекции украинских позиций боевиками речь не шла».
Резников также добавил, что впервые информация об «инспекции» прозвучала именно от российских СМИ.
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