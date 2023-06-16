Резников назвал главные темы будущего "Рамштайна"

09:17 12 июня Киев, Украина

15 июня в Брюсселе состоится заседание военной помощи Украине в формате "Рамштайн" , министр обороны Алексей Резников рассказал главные темы встречи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – отметил чиновник.

По его словам, предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

"В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовкой пилотов и логистическими вопросами", - рассказал Резников.

Руководитель Минобороны добавил, что планирует обсудить поддержку Украины и в других направлениях, в частности, по артиллерии, боеприпасам и средствам противовоздушной обороны. Важно для украинской стороны и обслуживание техники, предоставленной партнерами, отметил он.