Резников назвал главные темы будущего "Рамштайна"

15 июня в Брюсселе состоится заседание военной помощи Украине в формате "Рамштайн"
, министр обороны Алексей Резников
рассказал главные темы встречи.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – отметил чиновник.
По его словам, предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.
"В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовкой пилотов и логистическими вопросами", - рассказал Резников.
Руководитель Минобороны добавил, что планирует обсудить поддержку Украины и в других направлениях, в частности, по артиллерии, боеприпасам и средствам противовоздушной обороны. Важно для украинской стороны и обслуживание техники, предоставленной партнерами, отметил он.
"Наши приоритеты не изменились. Эта война - это война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", — подчеркнул министр.
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