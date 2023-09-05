Резников и министр финансов Германии обсудили усиление военной помощи Украине

15:24 15 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Украины.



Во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Кроме того, украинские чиновники отметили важность поддержки Германией усилий по отражению российской агрессии, в частности, предоставления материально-технической помощи.



Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили усиление военной помощи ВСУ Об этом сообщает Минобороны Украины.Во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Кроме того, украинские чиновники отметили важность поддержки Германией усилий по отражению российской агрессии, в частности, предоставления материально-технической помощи.Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины.

"Я очень хорошо помню, как мы начинали дискуссию. Моя визави — министр обороны ФРГ Кристина Ламберт в Одессе говорила: "Алексей, это невозможно!" И сейчас у нас есть танки: Leopard-1, Leopard-2, у нас есть танковая коалиция. Португалия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция вместе с нами. Западные танки для Украины - это "железный кулак" для освобождения наших оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Среди приоритетных перспективных направлений было отмечено получение средств ПВО, боеприпасов разного калибра, а также разного типа бронемашин.



Министр обороны, в частности, отметил необходимость бронированных медицинских машин для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпиталы во время так называемого "золотого часа", который имеет решающее значение для спасения жизни.



В свою очередь, министр финансов Германии засвидетельствовал безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины и выразил готовность продолжать дальнейшее практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов.