Резников и министр финансов Германии обсудили усиление военной помощи Украине

15:24 15 августа Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили усиление военной помощи ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Кроме того, украинские чиновники отметили важность поддержки Германией усилий по отражению российской агрессии, в частности, предоставления материально-технической помощи.

Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины.
"Я очень хорошо помню, как мы начинали дискуссию. Моя визави — министр обороны ФРГ Кристина Ламберт в Одессе говорила: "Алексей, это невозможно!" И сейчас у нас есть танки: Leopard-1, Leopard-2, у нас есть танковая коалиция. Португалия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция вместе с нами. Западные танки для Украины - это "железный кулак" для освобождения наших оккупированных территорий", - подчеркнул он.
Среди приоритетных перспективных направлений было отмечено получение средств ПВО, боеприпасов разного калибра, а также разного типа бронемашин.

Министр обороны, в частности, отметил необходимость бронированных медицинских машин для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпиталы во время так называемого "золотого часа", который имеет решающее значение для спасения жизни.

В свою очередь, министр финансов Германии засвидетельствовал безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины и выразил готовность продолжать дальнейшее практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов.
"Мы уже создали действенную систему нашего плодотворного сотрудничества. А после войны у нас будет хорошая возможность значительно расширить круг совместных проектов в практической плоскости", — сказал он.