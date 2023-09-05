Резников и министр финансов Германии обсудили усиление военной помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили усиление военной помощи ВСУ.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Кроме того, украинские чиновники отметили важность поддержки Германией усилий по отражению российской агрессии, в частности, предоставления материально-технической помощи.
Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Кроме того, украинские чиновники отметили важность поддержки Германией усилий по отражению российской агрессии, в частности, предоставления материально-технической помощи.
Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины.
Среди приоритетных перспективных направлений было отмечено получение средств ПВО, боеприпасов разного калибра, а также разного типа бронемашин.
Министр обороны, в частности, отметил необходимость бронированных медицинских машин для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпиталы во время так называемого "золотого часа", который имеет решающее значение для спасения жизни.
В свою очередь, министр финансов Германии засвидетельствовал безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины и выразил готовность продолжать дальнейшее практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов.
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