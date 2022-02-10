Резников: Хоть оппоненты "играют не по правилам", Конституцию для Донбасса менять не будем

Сегодня с трибуны Верховой Рады вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.
"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", – сказал вице-премьер.
Резников добавил, что переговоры проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.
"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", – сказал вице-премьер.
Резников добавил, что переговоры проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.
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