Резников: Донбасс - это экологическая "бомба"

15:09 02 июля Киев, Украина

Территории Донбасса , неподконтрольные Киеву, находятся на грани экологической катастрофы из-за затопленных оккупантами шахт.





По его словам, это произойдет совсем скоро. Затопленные объекты представляют угрозу для всего региона. Экологическая "бомба" может рвануть через пару месяцев, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников По его словам, это произойдет совсем скоро.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - сказал Резников.

Объекты повышенной опасности находятся в Авдеевке, Торецке, Новолуганском, а также в Мариуполе, подчеркнул глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.



Он добавил, что в названных им населенных пунктах "пока радиационный фон в пределах нормы".



Проблема заключается в том, что представители "местных администраций" закрыли, а потом затопили шахты, тем самым поставив под угрозу источники питьевой воды. Этими источниками пользуется около 800 тысяч человек.