11:23 25 августа Киев, Украина

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости с фронта уже до конца этого года.





По его словам, Об этом он сказал в интервью Военному телевидению Украины в среду, 24 августа.По его словам, ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично.

"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", - сказал Резников.

По его словам, "у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу".