Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости с фронта уже до конца этого года.
Об этом он сказал в интервью Военному телевидению Украины в среду, 24 августа.
По его словам, ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично.
По его словам, ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично.
По его словам, "у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии