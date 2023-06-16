Резников рассказал, как можно расширить коалицию самолетов для Украины

12:35 30 мая Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что коалицию воздушных сил Украины можно расширить за счет истребителей Eurofighter Typhoon.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - заявил министр.

Он напомнил, что сейчас существует международная танковая коалиция, в которой основной моделью является германский Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Потому аналогично может быть сформирована коалиция истребителей с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.



Резников считает, что всего Украина нуждается около 120 истребителей и основное количество могли бы составить F-16 – самый массовый истребитель четвертого поколения, "но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам".



По его словам, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.