Режим тишины нарушен российскими войсками

Россия снова использует провокации. На этот раз на территории Украины – нарушив режим «тишины» на Донбассе. Российские боевики открыли огонь из ручного гранатомета.

За сутки по состоянию на утро 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в сводке ООС в Facebook. Отмечается, что противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи