Режим Ким Чен Ына поставляет оружие наемникам ЧВК "Вагнер"

07:40 23 декабря Киев, Украина





Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что "Вагнер" ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. США и Великобритания заявили, что Северная Корея передала ракеты для пехотных подразделений российской ЧВК "Вагнер" для ведения войны в Украине.Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что "Вагнер" ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине.

"Мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе "Вагнера", оплатившей это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила ракеты в россию для использования "Вагнером"", - сказал он.

По словам Кирби, США оценивают, что в Украине воюют 50 тысяч "вагнеровцев", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных, набранных из российских тюрем.



По оценке США, количество вооружений, переданных "Вагнеру", не изменит динамику боевых действий в Украине, но в Вашингтоне обеспокоены тем, что Пхеньян планирует поставить больше военного оборудования.



Кирби отметил, что российский президент владимир путин все чаще обращается к группе "Вагнера", которая принадлежит бизнесмену евгению пригожину, за помощью в Украине, где российские силы потерпели неудачу в попытках свергнуть правительство в Киеве.



Соединенное Королевство поддерживает оценку США о том, что Северная Корея завершила поставки оружия россии для использования группой "Вагнера", заплатившей за это оборудование и имеющей тысячи военных в Украине. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.