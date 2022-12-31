Резервная линия ЗАЭС отключена из-за повреждений в результате обстрелов - МАГАТЭ

10:59 31 декабря Киев, Украина

Резервная линия Запорожской АЭС была отключена из-за повреждений в результате обстрелов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на слова генерального директора Рафаэля Гросси.

"Резервная линия электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ) к украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена вчера из-за повреждений, вызванных обстрелом", - заявил Гросси.

Отмечается, что ЗАЭС, все шесть реакторов которой остановлены, продолжает получать внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, от единой внешней линии электропередачи.

Группа экспертов МАГАТЭ, которая присутствует на ЗАЭС, сообщила, что в четверг в 21:35 по местному времени была потеряна связь с резервной линией Ферросплавная 1 в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся.

При этом отмечается, что Ферросплавная 1 была последней действующей резервной линией электропередачи ЗАЭС, и поэтому жизненно важно, чтобы ее как можно быстрее восстановили.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что в пятницу были слышны звуки громких взрывов, которые, "казалось, раздавались с расстояния нескольких сотен метров от объекта".

Также агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.

Ранее Гросси заявил, что переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.

Напомним, Рафаэль Гросси находился в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.