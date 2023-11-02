15:10 02 ноября Киев, Украина





В своем письме, Группа влиятельных республиканцев в Конгрессе США обратилась с призывом к президенту Джо Байдену поставить ракеты ATACMS большей дальности Украине, сообщает информагентство Reuters.В своем письме, республиканцы выразили одобрение по поводу предоставления администрацией нескольких тактических ракетных систем ATACMS ограниченного радиуса действия Украине. Однако они также призвали президента увеличить поставки более дальнобойных систем.

"Украина продолжает иметь неотложную потребность в более мощных средствах поражения, особенно для достижения целей в Крыму",- говорится в сообщении.

Этот шаг республиканцев был предпринят в контексте близкого голосования в Палате представителей, где большинство составляют республиканцы, по вопросу о предоставлении помощи Израилю. Это голосование идет вразрез с требованием президента Джо Байдена о выделении значительных средств в размере 106 миллиардов долларов на национальную безопасность, включая финансирование для Израиля, Украины и Тайваня.



Законодатели США отметили, что Украина выразила желание получить более дальнобойные ракеты и продемонстрировала ответственное использование подобных систем. Важно отметить, что россия не ответила на их использование эскалацией.