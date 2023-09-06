Республика Косово присоединяется к гарантиям безопасности для Украины

К декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятых "Большой семеркой" на саммите в Вильнюсе, присоединилась Республика Косово.
Премьер-министр Косово Альбин Курти в Twitter опубликовал документ и отметил, что "обеспечение победы Украины и привлечение российских
лидеров к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии".
Он подчеркнул, что "Косово готово способствовать этим усилиям".
В заявлении премьера Косово говорится, что вторжение россии в Украину остается угрозой международному миру и безопасности, а потери Украины в этой войне "были катастрофическими".
Он также отметил, что последствия этой войны уже распространились далеко за пределы границ Украины, ведь пытаясь отвлечь внимание от своей агрессии, россия пытается дестабилизировать западные Балканы "с помощью своих главных автократических союзников в регионе".
Косово провозгласило независимость в 2008 году, а Сербия считает регион своей территорией. Независимость Косово признает половина государств-членов ООН, включая США и большинство стран ЕС и НАТО. В то же время, Украина не признает независимость Косово.
Косово провозгласило независимость в 2008 году, а Сербия считает регион своей территорией. Независимость Косово признает половина государств-членов ООН, включая США и большинство стран ЕС и НАТО. В то же время, Украина не признает независимость Косово.
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