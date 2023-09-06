Республика Косово присоединяется к гарантиям безопасности для Украины

12:19 21 августа Киев, Украина

К декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятых "Большой семеркой" на саммите в Вильнюсе, присоединилась Республика Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в Twitter опубликовал документ и отметил, что "обеспечение победы Украины и привлечение российских

лидеров к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии".

Он подчеркнул, что "Косово готово способствовать этим усилиям".



В заявлении премьера Косово говорится, что вторжение россии в Украину остается угрозой международному миру и безопасности, а потери Украины в этой войне "были катастрофическими".

"Мы благодарны украинцам за их храброе сопротивление в защите наших общих ценностей, включая демократию, права человека и глобальный мир и стабильность, и мы выражаем наше глубокое соболезнование и соболезнования по поводу их потери и страданий", - добавил Курти.