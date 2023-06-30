«Решено усилить северное направление»: Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего
15:51 30 июня Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский
выслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.
"Обсудили ситуацию на поле боя, движение Сил обороны вперед и усиление операций украинской армии дополнительными артсистемами и снарядами", - сообщил Зеленский
"Решением Ставки Верховного Главнокомандующего - главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего "Севером" Сергея Наева - выполнить комплекс мер по усилению северного направления", - добавил Владимир Зеленский.
Также был отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в беларуси.
"Держим ее на постоянном контроле", — заметил президент.
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