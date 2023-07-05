Решения на саммите НАТО в Вильнюсе не разочаруют Украину – президент Литвы

17:34 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщает LRT. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют.Об этом сообщает LRT.

"Некоторые вопросы еще не решены, но я думаю, что это вопрос ближайших дней, по сути вопрос сегодняшнего дня. У меня есть ощущение, что мы найдем формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем то, что мы привыкли говорить", – сказал Науседа.

По его словам, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить Украине гарантии безопасности и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

"Президент Зеленский, я надеюсь, когда приедет в Вильнюс, безусловно, получит, возможно, не совсем то, на что он надеется в своих максимальных планах, но он, безусловно, получит много", — сказал президент Литвы.

Науседа также заявил, что поддерживает стремление украинцев вступить в Альянс.