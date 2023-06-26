Решения, которые примут на саммите НАТО, приблизят Украину к членству в Альянсе - Столтенберг

11:48 26 июня Киев, Украина





Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу, ведь ее место в этом военно-политическом блоке.Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"На Вильнюсском саммите мы договоримся о многолетнем пакете помощи, и улучшим наши политические связи. Решения, которые мы примем, приблизят Украину к нашему альянсу, ведь место Украины - в НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, на саммите также будут рассмотрены новые региональные планы.

"Наши средства сдерживания сильны, чтобы обеспечить безопасность наших людей в более опасном мире. И саммит сделает дальнейшие шаги с новыми региональными планами. И обучение сил, и возможности рассчитаны на эти планы. Сейчас более 300 тысяч военнослужащих находятся в повышенной готовности при поддержке значительного воздушного и морского потенциала", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что страны-члены НАТО согласовали ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны.