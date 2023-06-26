Решения, которые примут на саммите НАТО, приблизят Украину к членству в Альянсе - Столтенберг
11:48 26 июня Киев, Украина
Решения, которые будут приняты на саммите НАТО
в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу, ведь ее место в этом военно-политическом блоке.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"На Вильнюсском саммите мы договоримся о многолетнем пакете помощи, и улучшим наши политические связи. Решения, которые мы примем, приблизят Украину к нашему альянсу, ведь место Украины - в НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.
По словам генсека НАТО, на саммите также будут рассмотрены новые региональные планы.
"Наши средства сдерживания сильны, чтобы обеспечить безопасность наших людей в более опасном мире. И саммит сделает дальнейшие шаги с новыми региональными планами. И обучение сил, и возможности рассчитаны на эти планы. Сейчас более 300 тысяч военнослужащих находятся в повышенной готовности при поддержке значительного воздушного и морского потенциала", -
сказал Столтенберг.
Он добавил, что страны-члены НАТО согласовали ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны.
"Мы также согласовали новую ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны. Чтобы обеспечить быстрый переход от воздушного контроля к противовоздушной обороне. Вступление Финляндии, а вскоре и Швеции в НАТО значительно усиливает безопасность в регионе Балтийского моря", - подчеркнул Йенс Столтенберг.
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