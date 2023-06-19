Решения, которые будут приняты на саммите в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО - Столтенберг

"Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи. На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины", — сказал он.

"Решение, которое мы примем в Вильнюсе, приблизит Украину к НАТО. На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к саммиту мы не будем обсуждать официальное приглашение. Мы обсудим, как приблизить Украину к НАТО, и текущие консультации. Я не в состоянии предусмотреть результат этих консультаций.", - подчеркнул Столтенберг.