Решением нардепов разблокирована работа НАПК

После скандального решения КСУ работа НАПК была заблокирована, сегодня, 15 декабря голосами 300 нардепов, разблокирована работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Что предусматривает законопроект
- восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ;
- вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК;
- прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений;
- устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ;
- вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов;
- прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования.
Кроме того, закон предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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