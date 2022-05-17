Решением нардепов разблокирована работа НАПК

11:57 15 декабря Киев, Украина

После скандального решения КСУ работа НАПК была заблокирована, сегодня, 15 декабря голосами 300 нардепов, разблокирована работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что предусматривает законопроект

восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ;

вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК;

прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений;

устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ;

вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов;

прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

Кроме того, закон предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.