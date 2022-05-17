Решением нардепов разблокирована работа НАПК

11:57 15 декабря Киев, Украина

После скандального решения КСУ работа НАПК была заблокирована, сегодня, 15 декабря голосами 300 нардепов, разблокирована работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
 
Что предусматривает законопроект
  • восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ;
  • вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК;
  • прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений;
  • устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ;
  • вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов;
  • прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования.
Кроме того, закон предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
 