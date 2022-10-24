Решением киевского суда Богуслаева и Дзюбу взяли под стражу на 2 месяца

20:14 24 октября Киев, Украина





Об этом сообщают украинские СМИ из зала Шевченковского суда.



Подозреваемых доставили в здание суда под конвоем СБУ. Прокуроры по делу просили взять под стражу подозреваемых, подчеркивая риски их побега и тяжесть инкриминируемого правонарушения. Адвокаты возражали против такой меры пресечения и просили избрать более мягкую.



Олег Дзюба отказался общаться с журналистами, а Вячеслав Богуслаев заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он - "просто конструктор". "У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет...", сообщил хозяин "Мотор-Сичи". Киеве Шевченковский суд взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.Об этом сообщают украинские СМИ из зала Шевченковского суда.Подозреваемых доставили в здание суда под конвоем СБУ. Прокуроры по делу просили взять под стражу подозреваемых, подчеркивая риски их побега и тяжесть инкриминируемого правонарушения. Адвокаты возражали против такой меры пресечения и просили избрать более мягкую.Олег Дзюба отказался общаться с журналистами, а Вячеслав Богуслаев заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он - "просто конструктор". "У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет...", сообщил хозяин "Мотор-Сичи".



На вопрос о том были ли у него контракты с российской компанией, которая сотрудничает с армией РФ, которая напала на нашу страну - он не ответил и добавил "Не в курсе".



Его адвокат Руслан Волынец сказал, что его клиент плохо слышит, записи опубликованные СБУ они еще не слышали, а всю позицию подозреваемый выскажет в судебном заседании. Впрочем, по просьбе прокуроров и адвоката - его закрыли. Стороны отметили, что во время заседания будет озвучена информация, обнародование которой может повредить безопасности нашей страны.



Судьи, выслушав все стороны, отправили подозреваемых на два месяца в СИЗО без права внесения залога. Дзюбу и Богуслаева представители СБУ задержали 22 октября в Запорожье по их месту жительства, им инкриминируют 111-1 и 111-2 - коллаборационная деятельность и пособничество государству агрессору).



По данным следствия, Богуслаев и Дзюба действовали в сговоре с приближенными к руководству рф представителями российской корпорации А "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил россии.



Для обхождения установленных ограничений на торговлю с россией, подозреваемые наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа: Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник".



Согласно опубликованным спецслужбами записей, Богуслаев среди других контактировал с представителем московской компании ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" А.Ситновым и экс-гендиректором ПАО "Росвертал" П.Мотренко.



В СБУ отмечают, что соответствующие образцы армейской авиации оккупанты массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов ВСУ.



По информации наших источников среди правоохранительных органов, несмотря на то, что о деятельности Богуслаева в СБУ знали до полномасштабного вторжения, задержка с объявлением подозрения связана с тщательным документированием преступления.



Кроме этого, журналисты-расследователи "Схем" опубликовали доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта.



В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.