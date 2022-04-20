Решение о вторжении в Украину было принято узким кругом лиц - Bloomberg

15:31 20 апреля Киев, Украина

Решение о вторжении в Украину президент РФ Владимир Путин принимал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу , начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Об этом рассказали Bloomberg два осведомленных источника. По их словам, за несколько недель, предшествующих вторжению, круг общения Путина еще больше сузился, но с Шойгу, Герасимовым и Патрушевым он находился в тесном контакте.



Все больше высокопоставленных чиновников в Кремле приходят к убеждению, что продолжение войны приведет к длительной изоляции России, которая нанесет ущерб ее экономике, поставит под угрозу безопасность страны и ослабит ее глобальное влияние. Они считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, приводит мнение таких чиновников Bloomberg. Всего ему удалось опросить десять таких собеседников.



Вместе с тем чиновники не верят в то, что Путин изменит политический курс. По их словам, президент изолирован в узком кругу советников и отвергает любые попытки предупредить его о последствиях продолжающейся агрессии в Украине.



По словам источников, высокопоставленные чиновники пытались объяснить президенту, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку сведут на нет оба достижения путинского правления: два десятилетия экономического роста и высокий уровень жизни. Однако Путин в ответ заявил, что Запад не оставил ему другого выбора, кроме ведения войны.



Президент РФ на совещании 19 апреля выразил уверенность, что экономика страны уже адаптируется к санкциям и «экономический блицкриг» Запада "провалился".

«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — сказал Путин.

По словам собеседников Bloomberg, Путин по-прежнему уверен, что россияне его поддерживают и готовы к годам лишений ради национального величия, каким его видит президент. Некоторые источники агентства разделяют опасения американской разведки, что Путин, столкнувшись с неудачей в военной операции, которую он считает своей исторической миссией, может прибегнуть к применению ядерного оружия.



По утверждению Bloomberg, в целом поддержка войны среди российских элит по-прежнему высока. Многие чиновники публично и в частном порядке разделяют позицию Кремля, согласно которой открытый конфликт с Западом неизбежен. Они полагают, что Россия адаптируется к широкомасштабным санкциям.



Несколько крупных бизнесменов осторожно высказались против войны, предпочитая критике власти общие формулировки. Многие из них испуганы усиливающимися репрессиями, а потому боятся порвать связь с Кремлем. По мнению Bloomberg, на это решился только один высокопоставленный чиновник — Анатолий Чубайс. В конце марта он покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. А после этого стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой проверить на финансовые нарушения работу госкомпании «Роснано» в тот период, когда ею руководил Чубайс.



По информации Bloomberg, высокопоставленные российские чиновники шокированы тем, с какой скоростью и размахом вводятся санкции в отношении РФ. Они не ожидали, что будет заблокирована половина резервов Центробанка, а иностранные компании практически в одночасье откажутся от российского рынка, в который инвестировали на протяжении десятков лет.