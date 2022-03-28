Решение КСУ: закрыто первое дело о недостоверном декларировании 

Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием. Обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации. Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.