Решение КСУ ставит под угрозу безвиз с ЕС

16:00 29 октября Киев, Украина

Вчерашнее решение Конституционного Суда Украины обеспокоило Европейский Союз и может повлечь за собой отмену безвизового режима с ЕС.

В письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, направленного вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной говорится, что решение суда может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного Суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

Также Точицкий отметил, что безвиз могут приостановить по причине отхода третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.