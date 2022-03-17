Решение КСУ ставит под угрозу безвиз с ЕС

Вчерашнее решение Конституционного Суда Украины обеспокоило Европейский Союз и может повлечь за собой отмену безвизового режима с ЕС.
В письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, направленного вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной говорится, что решение суда может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.
Также Точицкий отметил, что безвиз могут приостановить по причине отхода третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии