Решена проблема с контролем большегрузов

16:56 19 Август Киев, Украина

Правительство приняло решение установить на украинских дорогах систему автофиксации и проверки бельшегрузов.
 
Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский в среду, 19 августа.

Суть реформы
По словам главы государства, реформа предельно проста - с дороги необходимо устранить человеческий фактор и ситуация сразу же наладится.
"Поэтому поставлена задача: ввести автоматическую систему проверки фиксации грузов. Она будет", - говорит Зеленский.
Президент рассказал о шести пилотных проектах, которые запустили неподалеку Киева. Всего планируется закупить от 50 до 80 таких комплексов и начать установку в ближайшее время.

фото: взвешивание автомобиля

Критическое состояние дорог
Зеленский подчеркнул, что из-за многотонных грузовиков автомобильные дороги в Украине находятся в критическом состоянии, в том числе и те, которые ремонтируют в настоящее время. Президент намерен привлечь для контроля над ситуацией сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции.
"Эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируют, поэтому мы и начали спецоперацию. Честно скажу вам, что доверия к "Укртрансбезопасности" не было, поэтому мы объединили рядом с "Укртрансбезопасностью" сотрудников СБУ, представителей Национальной полиции, чтобы все службы друг друга контролировали", - сказал он.
При этом президент понимает, что предложенное решение является временным, а основная задача министерства инфраструктуры - перезагрузка "Укртранбезопасности".