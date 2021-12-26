Решена проблема с контролем большегрузов

Правительство приняло решение установить на украинских дорогах систему автофиксации и проверки бельшегрузов.
Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский в среду, 19 августа.
Суть реформы
По словам главы государства, реформа предельно проста - с дороги необходимо устранить человеческий фактор и ситуация сразу же наладится.
Суть реформы
По словам главы государства, реформа предельно проста - с дороги необходимо устранить человеческий фактор и ситуация сразу же наладится.
Президент рассказал о шести пилотных проектах, которые запустили неподалеку Киева. Всего планируется закупить от 50 до 80 таких комплексов и начать установку в ближайшее время.
Зеленский подчеркнул, что из-за многотонных грузовиков автомобильные дороги в Украине находятся в критическом состоянии, в том числе и те, которые ремонтируют в настоящее время. Президент намерен привлечь для контроля над ситуацией сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции.
Критическое состояние дорог
Зеленский подчеркнул, что из-за многотонных грузовиков автомобильные дороги в Украине находятся в критическом состоянии, в том числе и те, которые ремонтируют в настоящее время. Президент намерен привлечь для контроля над ситуацией сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции.
При этом президент понимает, что предложенное решение является временным, а основная задача министерства инфраструктуры - перезагрузка "Укртранбезопасности".
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