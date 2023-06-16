Ремонт и модернизация танков Т-64: Украина и Чехия заключили договор

19:54 06 июня Киев, Украина

Госконцерн Укроборонпром и чешская государственная оборонная компания VOP CZ заключили важный договор о сотрудничестве в области ремонта и модернизации танков Т-64 для нужд ВСУ.

Об этом сообщила украинская компания во вторник, 6 июня.

"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем нужную военную технику, учим украинских солдат и теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки для обучения и ремонта, а также получаем неоценимый боевой опыт от украинцев", - заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Модернизация бронетехники будет проходить на мощностях одного из чешских предприятий в городе Новый Ичин под техническим контролем и при непосредственном участии специалистов Укроборонпрома. Работники VOP CZ уже посетили предприятия по налаживанию сотрудничества.