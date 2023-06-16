Ремонт и модернизация танков Т-64: Украина и Чехия заключили договор
19:54 06 июня Киев, Украина
Госконцерн Укроборонпром
и чешская государственная оборонная компания VOP CZ заключили важный договор о сотрудничестве в области ремонта
и модернизации танков Т-64 для нужд ВСУ.
Об этом сообщила украинская компания во вторник, 6 июня.
"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем нужную военную технику, учим украинских солдат и теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки для обучения и ремонта, а также получаем неоценимый боевой опыт от украинцев", - заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Модернизация бронетехники будет проходить на мощностях одного из чешских предприятий в городе Новый Ичин под техническим контролем и при непосредственном участии специалистов Укроборонпрома. Работники VOP CZ уже посетили предприятия по налаживанию сотрудничества.
"Танки десятилетиями находились на хранении, а потому требуют полной разборки, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности. Танки будут оснащены современными средствами оптического наблюдения, улучшенной связью и т.д.", - заверил директор VOP CZ Марек Шпок.
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