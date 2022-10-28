Религиозный фактор - одна из причин начала войны в Украине

Одним из факторов, который привел к войне на Украине, стала терпимость украинцев к московскому патриархату на своей земле.
Давно известно, что Киево-Печерская, Святогорские лавры, Почаев и другие святыни оккупировали агенты кремля, которые прикрываются священническими рясами. Проводя службы в украинских церквях, они осуществляли подрывную деятельность, пропагандируя среди украинских верующих ненависть к родной стране.
Казалось, российская агрессия, которая началась в Украине еще в 2014 году, показала, чего стоит УПЦ. Эта церковь поддерживала сепаратистов и в Крыму, и в Донбассе. Случалось, что ее священнослужители отказывались отпевать погибших украинских воинов, чествовать их. Думаю, у многих в памяти запечатлелся эпизод, когда в Верховной Раде, где также были представители разных конфессий, предложили почтить память наших павших героев минутой молчания, только глава УПЦ, митрополит Онуфрий (Березовский) и иерархи этой церкви отказались встать. Красочная демонстрация! Она отлично показала, на чьей стороне УПЦ.
К сожалению, религиозный фактор оставался без внимания власти, лишь иногда украинские власти делали робкие шаги для того, чтобы ограничить влияние УПЦ.
Одним из единственных уверенных, взвешенных и правильных шагов было получение томоса. 15 декабря 2018 г. состоялся объединительный собор православных церквей и появилась автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая томос от Вселенского патриархата. Верховная Рада в том же году, 20 декабря, приняла достаточно взвешенный и юридически грамотный закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия входящих в структуру религиозных организаций (объединений) частью религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление), которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и временно оккупировала часть территории Украины». Этот закон обязывал УПЦ изменить название, поскольку она никакая не украинская церковь, а часть РПЦ.
В документе также предполагалось, что эта религиозная организация не должна пользоваться какими-либо преимуществами, а их священнослужителям должен быть ограничен доступ «в части, соединение Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины в местах их дислокации». Отметим, что священнослужители УПЦ активно проникали в структуры Вооруженных сил Украины, в военные учебные заведения. Зачем это делалось, догадаться нетрудно. И создание автокефальной православной церкви в Украине, и принятие упомянутого закона, казалось, должны привести к определенным сдвигам. Хотя некоторые приходы УПЦ начали переходить в ПЦУ, процесс все же шел медленно.
Широкомасштабная агрессия россии в Украине снова заставила поднять вопрос, а что делать с УПЦ. Ведь московское руководство этой церкви однозначно поддержало агрессию. В то же время в украинских масс-медиа начали появляться сообщения, что духовенство УПЦ поддерживает войну против Украины и позицию владимира путина, а отдельные ее представители помогают оккупантам. Даже была информация о хранении оружия и укрытии военных преступников в храмах и монастырях УПЦ.
Украина – демократическая страна, поэтому в ней будет существовать какая-то подобная религиозная структура, пока будут желающие к ней ходить.
Вопрос в том, что УПЦ МП борется за собственную монополию на Православие в Украине и за отсутствие Православной Церкви Украины. Сражается институционально и последовательно. Так же, как кремлевский тиран борется за не существование Украины. Чтобы территория и декорация остались, а реальная Украина исчезла.
Путинская армия в рясах потеряла поддержку власти, поддержку других Церквей, потеряла ресурсы, если раньше население было безразличным к религиозному вопросу, то на сегодня реалии другие. Но московские ставленники и их добровольные помощники прибегают сейчас к тому же, к чему и кремлевский тиран: проигрывая, пытаются спасти свое положение, заморозив статус, чтобы получить время на перегруппировку, подтягивание сил и новое наступление на ПЦУ. И при этом отчаянно перекладывают вину за все невзгоды в религиозной среде на оппонента. У московских попов «во всем виноваты ПЦУ» так же, как у кремлевского тирана «во всем виновата» Украина.
Сегодня каждый украинец должен знать, что в Украине одна каноническая православная церковь. Это ПЦУ, имеющая томос от Вселенской патриархии. К ней должны принадлежать православные верующие страны. УПЦ – это церковь иностранного государства, которая к тому же воюет против Украины. И статус этой церковной структуры четко не определен. Если священники УПЦ являются патриотами Украины и честны перед собой, то они должны объяснить это верующим и перейти со своей паствой в лоно ПЦУ.
Московский патриархат должен исчезнуть из Украины. Пора остановить это и очистить святыни от церковных оккупантов, чтобы Украина больше никогда не переживала эти страшные дни войны.
Давно известно, что Киево-Печерская, Святогорские лавры, Почаев и другие святыни оккупировали агенты кремля, которые прикрываются священническими рясами. Проводя службы в украинских церквях, они осуществляли подрывную деятельность, пропагандируя среди украинских верующих ненависть к родной стране.
Казалось, российская агрессия, которая началась в Украине еще в 2014 году, показала, чего стоит УПЦ. Эта церковь поддерживала сепаратистов и в Крыму, и в Донбассе. Случалось, что ее священнослужители отказывались отпевать погибших украинских воинов, чествовать их. Думаю, у многих в памяти запечатлелся эпизод, когда в Верховной Раде, где также были представители разных конфессий, предложили почтить память наших павших героев минутой молчания, только глава УПЦ, митрополит Онуфрий (Березовский) и иерархи этой церкви отказались встать. Красочная демонстрация! Она отлично показала, на чьей стороне УПЦ.
К сожалению, религиозный фактор оставался без внимания власти, лишь иногда украинские власти делали робкие шаги для того, чтобы ограничить влияние УПЦ.
Одним из единственных уверенных, взвешенных и правильных шагов было получение томоса. 15 декабря 2018 г. состоялся объединительный собор православных церквей и появилась автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая томос от Вселенского патриархата. Верховная Рада в том же году, 20 декабря, приняла достаточно взвешенный и юридически грамотный закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия входящих в структуру религиозных организаций (объединений) частью религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление), которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и временно оккупировала часть территории Украины». Этот закон обязывал УПЦ изменить название, поскольку она никакая не украинская церковь, а часть РПЦ.
В документе также предполагалось, что эта религиозная организация не должна пользоваться какими-либо преимуществами, а их священнослужителям должен быть ограничен доступ «в части, соединение Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины в местах их дислокации». Отметим, что священнослужители УПЦ активно проникали в структуры Вооруженных сил Украины, в военные учебные заведения. Зачем это делалось, догадаться нетрудно. И создание автокефальной православной церкви в Украине, и принятие упомянутого закона, казалось, должны привести к определенным сдвигам. Хотя некоторые приходы УПЦ начали переходить в ПЦУ, процесс все же шел медленно.
Широкомасштабная агрессия россии в Украине снова заставила поднять вопрос, а что делать с УПЦ. Ведь московское руководство этой церкви однозначно поддержало агрессию. В то же время в украинских масс-медиа начали появляться сообщения, что духовенство УПЦ поддерживает войну против Украины и позицию владимира путина, а отдельные ее представители помогают оккупантам. Даже была информация о хранении оружия и укрытии военных преступников в храмах и монастырях УПЦ.
Украина – демократическая страна, поэтому в ней будет существовать какая-то подобная религиозная структура, пока будут желающие к ней ходить.
Вопрос в том, что УПЦ МП борется за собственную монополию на Православие в Украине и за отсутствие Православной Церкви Украины. Сражается институционально и последовательно. Так же, как кремлевский тиран борется за не существование Украины. Чтобы территория и декорация остались, а реальная Украина исчезла.
Путинская армия в рясах потеряла поддержку власти, поддержку других Церквей, потеряла ресурсы, если раньше население было безразличным к религиозному вопросу, то на сегодня реалии другие. Но московские ставленники и их добровольные помощники прибегают сейчас к тому же, к чему и кремлевский тиран: проигрывая, пытаются спасти свое положение, заморозив статус, чтобы получить время на перегруппировку, подтягивание сил и новое наступление на ПЦУ. И при этом отчаянно перекладывают вину за все невзгоды в религиозной среде на оппонента. У московских попов «во всем виноваты ПЦУ» так же, как у кремлевского тирана «во всем виновата» Украина.
Сегодня каждый украинец должен знать, что в Украине одна каноническая православная церковь. Это ПЦУ, имеющая томос от Вселенской патриархии. К ней должны принадлежать православные верующие страны. УПЦ – это церковь иностранного государства, которая к тому же воюет против Украины. И статус этой церковной структуры четко не определен. Если священники УПЦ являются патриотами Украины и честны перед собой, то они должны объяснить это верующим и перейти со своей паствой в лоно ПЦУ.
Московский патриархат должен исчезнуть из Украины. Пора остановить это и очистить святыни от церковных оккупантов, чтобы Украина больше никогда не переживала эти страшные дни войны.
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