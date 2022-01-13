Рекомендации экспертов: США нужно ускорить передачу Украине военных кораблей класса Cyclon

В ближайшее время украинский флот может получить в знак поддержки и помощи от США в собственное распоряжение патрульные и военные корабли класса Cyclon.
Об этом говорится в докладе аналитического центра Heritage Foundation по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях.
Доклад призывает США и НАТО увеличить присутствие в Черном и Азовском море, и рекомендует США ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon.
Эти корабли длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, сейчас рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Они также являются одними из самых дешевых - каждый обошелся в $20 млн на время приобретениях в начале 90. Они не имеют высокотехнологичных сенсоров, сложных вооружений или экспериментального оборудования. Они представляют собой прямолинейные металлические корпуса, которые оборудованы значительным количеством простых пушек и ракет, которые в значительной степени полагаются на работу экипажа из 28 человек, а не на автоматизированные системы.
В докладе также рекомендуется помочь Украине усиливать ее морской потенциал.
"США должны взять на себя лидерскую функцию внутри НАТО, чтобы помочь Украине улучшить безопасность в Черном и Азовском морях", - подчеркивается в докладе.
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