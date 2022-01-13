Рекомендации экспертов: США нужно ускорить передачу Украине военных кораблей класса Cyclon

"Право на самооборону не останавливается на линии берега. США могут помочь профинансировать и ускорить исследования для более быстрого начала использования противокорабельной ракеты "Нептун", созданной в Украине. Также США должны проанализировать готовые варианты противокорабельных ракет для Украины. США должны также помочь улучшить морскую безопасность Украины предоставляя улучшенное радарное оборудование и технологии наблюдения, такие как БПЛА", - отмечается в докладе.