Регистрация "Вагнер Центра" вряд ли поможет пригожину легализовать ЧВК - британская разведка

10:00 20 января Киев, Украина

Официальная регистрация "ЧВК Вагнер Центр" и открытие его офиса в Санкт-Петербурге, скорее всего, не поможет российскому бизнесмену евгению пригожину легализовать своих наемников.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Как отмечается, 27 декабря 2022 года в Едином государственном реестре рф было отмечено, что ЧВК "Вагнер" официально зарегистрировался как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной работе как "консультировании по вопросам управления", не упоминая о военной деятельности.

"Пока не ясно, в какой степени организация "ЧВК Вагнер Центр" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера". Частные военные компании (ЧВК) остаются незаконными в россии, несмотря на длительную дискуссию по реформированию законодательства", - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что при этом владелец ЧВК евгений пригожин, вероятно, частично финансировал организацию из-за завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация продолжает чрезвычайно быстрое развитие традиционно непрозрачного публичного профиля группы. пригожин только в сентябре 2022 года признался в основании "Вагнера", а в октябре 2022 года открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Британские разведчики склонны считать, что официальная регистрация ЧВК имеет целью максимизировать коммерческую выгоду пригожина и еще больше легитимизировать его организацию. По их данным, ЧВК "Вагнер" насчитывает до 50 000 бойцов в Украине и является ключевым компонентом российской кампании против украинских войск.