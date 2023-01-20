Регистрация "Вагнер Центра" вряд ли поможет пригожину легализовать ЧВК - британская разведка

Официальная регистрация "ЧВК Вагнер Центр" и открытие его офиса в Санкт-Петербурге, скорее всего, не поможет российскому бизнесмену евгению пригожину легализовать своих наемников.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается, 27 декабря 2022 года в Едином государственном реестре рф было отмечено, что ЧВК "Вагнер" официально зарегистрировался как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной работе как "консультировании по вопросам управления", не упоминая о военной деятельности.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается, 27 декабря 2022 года в Едином государственном реестре рф было отмечено, что ЧВК "Вагнер" официально зарегистрировался как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной работе как "консультировании по вопросам управления", не упоминая о военной деятельности.
В министерстве считают, что при этом владелец ЧВК евгений пригожин, вероятно, частично финансировал организацию из-за завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.
Британские разведчики склонны считать, что официальная регистрация ЧВК имеет целью максимизировать коммерческую выгоду пригожина и еще больше легитимизировать его организацию. По их данным, ЧВК "Вагнер" насчитывает до 50 000 бойцов в Украине и является ключевым компонентом российской кампании против украинских войск.
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