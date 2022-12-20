Реформа Конституционного Суда: Венецианская комиссия изменила заключение

12:25 20 декабря Киев, Украина





В новом заключении она отметила два важных момента:



В Совещательную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в

Решения Совещательной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ. Венецианская комиссия опубликовала обновленный вывод о законопроекте №7662 об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда. Вывод опубликован на сайте комиссии.В новом заключении она отметила два важных момента:В Совещательную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ , необходимо включить еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.Решения Совещательной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает шестерых членов Совещательной группы экспертов, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно.