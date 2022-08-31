Реанимация международного правопорядка будет с деоккупацией Крыма – Зеленский

15:55 23 августа Киев, Украина

В Киеве стартовал второй саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира, среди них около 40 – на уровне президентов и премьеров.

В своем выступлении на открытии саммита Зеленский обратился к мировым лидерам и защитникам международного порядка, призвав их к поддержке Украины.

Зеленский подчеркнул, что чтобы побеждать миру, нужно не забывать, каким был путь к нынешней ситуации. По его словам, деградация россии началась с захвата Крыма, с террора против коренного народа Крыма – крымскотатарского народа , с репрессий по религиозному признаку . Президент назвал преследование россии "самыми масштабными религиозными гонениями", которые могли произойти в 21 веке против мусульманской общины в Крыму.

"Оккупанты делали это после позорного захвата Крыма и дальше распространяли преступления на Донбасс, Сирии и другие страны Африки, где присутствует российский бандитизм под подкрытием российских спецслужб", - указал Зеленский.

Президент поблагодарил многих лидеров, которые не молчали о преступлениях россии, противодействовали этому и помогали Украине. Впрочем, многие молчали и пытались не замечать, что происходило в Крыму, подчеркнул глава государства.

"И это произошло одной из ключевых причин, что происходит сейчас в Украине и мире", - добавил он.

“Мы возвращаем силу международного права. И именно благодаря этому мы возвращаем украинский флаг на нашу землю, в Крым, принесем свободу на полуострове украинским гражданам и обязательно вернем справедливость тем, кто пострадал от оккупантов", – сказал президент.

Президент подчеркнул, чтобы преодолеть террор, вернуть прогнозируемость и безопасность, нужно одерживать победу с россией и освободить Крым от оккупации.

"Там где началось, там и завершится. Это будет эффективная реанимация международного правопорядка", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в саммите принимают участие лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.



В ходе саммита представители стран обсудят несколько тематических вопросов:

роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины;

совместные усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей;

дальнейшие шаги в ответ на нарушение россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар;

дальнейшие шаги в ответ на нарушение россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар; усиление политики непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.

Ожидается, что участники Саммита одобрят по итогам мероприятия Совместное заявление.