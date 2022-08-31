Реанимация международного правопорядка будет с деоккупацией Крыма – Зеленский

В Киеве стартовал второй саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира, среди них около 40 – на уровне президентов и премьеров.
В своем выступлении на открытии саммита Зеленский обратился к мировым лидерам и защитникам международного порядка, призвав их к поддержке Украины.
Зеленский подчеркнул, что чтобы побеждать миру, нужно не забывать, каким был путь к нынешней ситуации. По его словам, деградация россии началась с захвата Крыма, с террора против коренного народа Крыма – крымскотатарского народа , с репрессий по религиозному признаку . Президент назвал преследование россии "самыми масштабными религиозными гонениями", которые могли произойти в 21 веке против мусульманской общины в Крыму.
Президент поблагодарил многих лидеров, которые не молчали о преступлениях россии, противодействовали этому и помогали Украине. Впрочем, многие молчали и пытались не замечать, что происходило в Крыму, подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, чтобы преодолеть террор, вернуть прогнозируемость и безопасность, нужно одерживать победу с россией и освободить Крым от оккупации.
Напомним, в саммите принимают участие лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.
В ходе саммита представители стран обсудят несколько тематических вопросов:
- роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины;
- совместные усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей;
дальнейшие шаги в ответ на нарушение россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар;
- усиление политики непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма;
- эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.
Ожидается, что участники Саммита одобрят по итогам мероприятия Совместное заявление.
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