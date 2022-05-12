Реалии современной экономики рф не позволят ей нарастить военную мощность

Многие аналитики уже отметили, что у российской армии есть дефицит живой силы. С таким количеством подразделений батальонов и тактических групп россия не может одержать победу. Когда вы атакуете, солдат должно быть в три–пять раз больше, чем у тех, кто защищается. Такого преимущества российская армия себе обеспечить не может без проведения мобилизации.
Чтобы объявить мобилизацию, Путин должен объявить, что на россию кто-то напал или угрожает это сделать. Но непонятно, как: очевидно, что на Россию никто не нападает.
Российская армия, даже объявив мобилизацию, не получит необходимого вооружения.
Во времена Советского Союза, когда экономика и вооружение были достаточно примитивными, Германия напала на СССР. Многие предприятия тогда были переведены из европейской части в Сибирь и за Урал. Сталинская индустриализация подразумевала, что каждый тракторный завод может в мирное время выпускать тракторы, а в военное — танки. После окончания войны было принято решение, что заводы по производству швейных машинок могут выпускать автоматы и пулеметы. Все эти военные мощности по производству военной техники законсервировали, их стали называть «мобилизационными мощностями». То есть в случае нападения они должны были открываться и работать.
Не может быть ситуации, при которой Путин объявляет мобилизацию, после чего закрывается производство швейных машинок и открывается производство пулеметов.
По мнению Алексашенко без появления новых предприятий по производству вооружения российская армия, даже объявив мобилизацию, не получит необходимого вооружения, а у российской экономики нет таких возможностей. Поэтому планам Путина сбыться не суждено.
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