Реалии современной экономики рф не позволят ей нарастить военную мощность

16:04 12 мая Киев, Украина

Многие аналитики уже отметили, что у российской армии есть дефицит живой силы. С таким количеством подразделений батальонов и тактических групп россия не может одержать победу. Когда вы атакуете, солдат должно быть в три–пять раз больше, чем у тех, кто защищается. Такого преимущества российская армия себе обеспечить не может без проведения мобилизации.

Чтобы объявить мобилизацию, Путин должен объявить, что на россию кто-то напал или угрожает это сделать. Но непонятно, как: очевидно, что на Россию никто не нападает.

"Предположим, путин собирает 500 тысяч или даже миллион человек. Но миллион человек, собранных в рамках мобилизации, — это не армия. Это некая толпа людей, которую нужно превратить в армию. А значит, нужно найти офицеров, научить современным методам ведения войны, организовать подразделения", - сказал экономист Сергей Алексашенко.

Российская армия, даже объявив мобилизацию, не получит необходимого вооружения.

Во времена Советского Союза, когда экономика и вооружение были достаточно примитивными, Германия напала на СССР. Многие предприятия тогда были переведены из европейской части в Сибирь и за Урал. Сталинская индустриализация подразумевала, что каждый тракторный завод может в мирное время выпускать тракторы, а в военное — танки. После окончания войны было принято решение, что заводы по производству швейных машинок могут выпускать автоматы и пулеметы. Все эти военные мощности по производству военной техники законсервировали, их стали называть «мобилизационными мощностями». То есть в случае нападения они должны были открываться и работать.

"По мере того как экономика и вооружения развивались, стало понятно, что те мобилизационные мощности, которые россия унаследовала после войны, или те, которые были построены в 1970-е годы, устарели. А строить каждый раз по два завода — например, один по производству Су-32, а второй такой же, но его консервировать, — достаточно дорого. В результате у России есть огромное количество мобилизационных мощностей по производству того, что не нужно в современной войне. И нет мощностей по производству того, что нужно", - рассказал Алексашенко.

Не может быть ситуации, при которой Путин объявляет мобилизацию, после чего закрывается производство швейных машинок и открывается производство пулеметов.

"Машинки сейчас не выпускают, пулеметы не очень нужны — по крайней мере, пулеметы времен 1975 года. Возникает вопрос: можно ли в короткие сроки построить новые предприятия по производству высокоточных и гиперзвуковых ракет? Мой ответ: нельзя. Мало того что строительство таких заводов занимает время, нужны ведь еще люди, которые будут там работать", - сказал экономист.

По мнению Алексашенко без появления новых предприятий по производству вооружения российская армия, даже объявив мобилизацию, не получит необходимого вооружения, а у российской экономики нет таких возможностей. Поэтому планам Путина сбыться не суждено.