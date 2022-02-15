Реакция Путина на обращение Госдумы о присоединении ЛДНР

15:06 15 Февраль Киев, Украина

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной Думы о признании « ЛДНР » . Российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса. Об этом стало известно с пресс-конференции Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

« Я (Путин – ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. В первую очередь исходя из нереализованных возможностей минских соглашений » , – сказал президент России.

В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о введении войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Донбассе, это и есть якобы «геноцид » .

Напомним, Государственная дума 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании «ЛДНР».

Отметим, решение российского парламента осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав возможное признание Россией ЛНДР сознательным выходом из минских соглашений.

Кроме того, на обращение Госдумы к Путину отреагировали на НАТО, США и другие европейские страны. 