Реакция Путина на обращение Госдумы о присоединении ЛДНР

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной Думы о признании « ЛДНР » . Российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса. Об этом стало известно с пресс-конференции Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
« Я (Путин – ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. В первую очередь исходя из нереализованных возможностей минских соглашений » , – сказал президент России.
В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о введении войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Донбассе, это и есть якобы «геноцид » .
Напомним, Государственная дума 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании «ЛДНР».
Отметим, решение российского парламента осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав возможное признание Россией ЛНДР сознательным выходом из минских соглашений.
Кроме того, на обращение Госдумы к Путину отреагировали на НАТО, США и другие европейские страны.
« Я (Путин – ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. В первую очередь исходя из нереализованных возможностей минских соглашений » , – сказал президент России.
В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о введении войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Донбассе, это и есть якобы «геноцид » .
Напомним, Государственная дума 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании «ЛДНР».
Отметим, решение российского парламента осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав возможное признание Россией ЛНДР сознательным выходом из минских соглашений.
Кроме того, на обращение Госдумы к Путину отреагировали на НАТО, США и другие европейские страны.
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