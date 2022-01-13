Реакция Пескова на отключение от SWIFT

Система SWIFT - далеко не единственная в мире и Россия без труда найдет ей замену.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в телеэфире российского Первого канала.
Он также посетовал на трудности понимания истинных намерений Белого дома и заключил: "Невозможно ни в чем ограничить Россию".
Напомним, накануне Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.
Напомним, накануне Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.
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