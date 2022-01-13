Реакция Пескова на отключение от SWIFT

15:48 29 Апрель Киев, Украина

Система SWIFT - далеко не единственная в мире и Россия без труда найдет ей замену.
 
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в телеэфире российского Первого канала.
"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги, или by-pass, заменители этой системы, будут найдены очень быстро", - уверен Дмитрий Песков.
Он также посетовал на трудности понимания истинных намерений Белого дома и заключил: "Невозможно ни в чем ограничить Россию".

Напомним, накануне Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.