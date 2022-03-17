Реакция Москвы на создание баз ВМС в Украине

"Нужно проанализировать эти заявления, безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на информацию о том, что Украина намерена построить две военно-морские базы – на Черном и Азовском морях – при поддержке Великобритании.