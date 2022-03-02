Реакция Москвы на персональные санкции в отношении граждан России

Министры иностранных дел Франции и Германии единогласно выступили за введение санкций против российских чиновников и юридических лиц из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Москва такое заявление восприняла крайне враждебно.
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявление назвала "недопустимым по содержанию и тональности".
Она отмечает, что заявление "сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина учитывать факты". Впрочем, она добавила, если страны "готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата", то Россия открыта для того, чтобы нормализовать диалог.
"Вместо надлежащего сотрудничества с РФ в интересах прояснения обстоятельств события с блогером, правительства Германии и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз принять новые санкции против российских физических и юридических лиц, отвергая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются", — заявила Захарова.
Пресс-секретарь ведомства отмечает: "Судя по всему, Франция и Германия теперь становятся во главе "антироссийской коалиции", которая формируется в Евросоюзе, вопреки заверениям о приверженности к партнерству с Россией, которые ранее неоднократно звучали из Парижа и Берлина".
Напомним, Навального отравили веществом из группы "Новичок" в конце августа. 18 дней он оставался в коме. Оппозиционера выписали из стационара, но пока идет реабилитация он остается в Германии. После полного выздоровления планирует вернуться в Россию.
ЕС призывает Россию провести международное расследование покушения на Навального, российские власти отрицают сам факт отравления.
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявление назвала "недопустимым по содержанию и тональности".
Она отмечает, что заявление "сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина учитывать факты". Впрочем, она добавила, если страны "готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата", то Россия открыта для того, чтобы нормализовать диалог.
"Вместо надлежащего сотрудничества с РФ в интересах прояснения обстоятельств события с блогером, правительства Германии и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз принять новые санкции против российских физических и юридических лиц, отвергая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются", — заявила Захарова.
Пресс-секретарь ведомства отмечает: "Судя по всему, Франция и Германия теперь становятся во главе "антироссийской коалиции", которая формируется в Евросоюзе, вопреки заверениям о приверженности к партнерству с Россией, которые ранее неоднократно звучали из Парижа и Берлина".
Напомним, Навального отравили веществом из группы "Новичок" в конце августа. 18 дней он оставался в коме. Оппозиционера выписали из стационара, но пока идет реабилитация он остается в Германии. После полного выздоровления планирует вернуться в Россию.
ЕС призывает Россию провести международное расследование покушения на Навального, российские власти отрицают сам факт отравления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии