Реакция минобороны рф на ночную атаку беспилотников на москву

08:26 30 июля Киев, Украина

Вместо того, чтобы признать неспособность "надежного щита" противовоздушной обороны защитить столицу от ударов с воздуха, в минобороны рф похвастались тем, что якобы отразили вражескую атаку дронов на москву и область.

Так, в воскресенье, 30 июля, в оборонном министерстве заявили, что "утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе москве".

Там сообщили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района московской области.

Еще два беспилотника "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, "потеряв управление, потерпели крах на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".

Также заявляется, что один человек пострадал при взрыве башни Москва-Сити.

Между тем, как сообщают в соцсетях, беспилотник попал в помещение Минэкономразвития.

Напомним, москву атаковали около трех ночи.

Напомним, что в москве заявили об атаке беспилотника. Мэр российской столицы заявил, что ночью город атаковал беспилотник, но его вроде бы удалось сбить.