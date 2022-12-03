Реакция МИД Украины на угрозы в адрес украинских посольств

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 2 декабря, провел срочное совещание с послами и обсудил, среди прочего, рассылку конвертов с угрозами в посольства Украины. Об этом Кулеба сообщил в Facebook.
По его словам, на совещании обсуждались три темы:
- Безопасность украинских посольств и консульств
- Поставка энергетического оборудования в Украину
- Воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского.
По его словам, также послы начинают системную работу по проведению переговоров с партнерами по воплощению Формулы мира.
Кулеба также прокомментировал угрозы в адрес украинских посольств.
Он также подчеркнул, что дипломаты уже усилили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать виновных.
Как известно, рассылка конвертов и посылок началась с того, что в Испании посольство Украины получило письмо со взрывчаткой. В результате взрыва пострадал один сотрудник.
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