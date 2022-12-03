Реакция МИД Украины на угрозы в адрес украинских посольств

11:27 03 декабря Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 2 декабря, провел срочное совещание с послами и обсудил, среди прочего, рассылку конвертов с угрозами в посольства Украины. Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

По его словам, на совещании обсуждались три темы:

Безопасность украинских посольств и консульств

Поставка энергетического оборудования в Украину

Воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Относительно второго работаем на результат: вскоре в Украину поступит больше трансформаторов, генераторов и запчастей, чтобы помочь энергетикам обеспечить свет, воду и тепло в домах украинцев", - отметил министр.

По его словам, также послы начинают системную работу по проведению переговоров с партнерами по воплощению Формулы мира.

Кулеба также прокомментировал угрозы в адрес украинских посольств.

"По состоянию на сегодняшний день, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США", - добавил Кулеба.

Он также подчеркнул, что дипломаты уже усилили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать виновных.

"Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или подорвать работу дипломатов. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию россии и работать над трибуналом для руководства государства-террориста", - подчеркнул министр.

Как известно, рассылка конвертов и посылок началась с того, что в Испании посольство Украины получило письмо со взрывчаткой. В результате взрыва пострадал один сотрудник.